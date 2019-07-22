Зеленский завтра заслушает доклад о расследовании убийства Шеремета

Об этом на своей странице в сети Facebook сообщает Офис президента Украины, информирует Цензор.НЕТ.

"Во вторник, 23 июля, в 14:00 Президент Украины Владимир Зеленский заслушает доклад представителей правоохранительных органов о ходе расследования убийства журналиста Павла Шеремета", - говорится в сообщении.

Место проведения: Офис Президента Украины (ул. Банковая, 11).

Напомним, что ранее президент заявил, что хочет узнать о ходе расследования убийства Шеремета и попросил собраться Генерального прокурора, министра внутренних дел, председателя Национальной полиции, председателя СБУ и доложить о ходе расследования.

Напомним, журналист Павел Шеремет погиб утром 20 июля 2016 года в результате взрыва машины. Предварительно следователи квалифицировали это событие как умышленное убийство.В свою очередь, тогдашняя глава Нацполиции Хатия Деканоидзе заявила, что расследование гибели Шеремета будет для нее делом чести. А прокурор Киева Говда взял под личный контроль расследование убийства.

Павел Шеремет - уроженец Беларуси. Он работал на телевидении в Беларуси и России, в 1990-2000-х годах - заведующий белорусским бюро, а также руководитель отдела специальных информационных проектов ОРТ, затем - "Первого канала". Последние пять лет жил в Киеве, работал в интернет-издании "Украинская правда", был ведущим на радио "Вести". Также Шеремет был одним из основателей издания "Белорусский партизан".

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