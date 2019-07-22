"Океан Ельзи" будет существовать. Закон позволяет заниматься творчеством, - Вакарчук

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на ТСН.



"Я человек, который декларирует отсутствие двойных стандартов. Разве вы сможете поверить, если я искренне скажу вам, что мне больше неинтересно заниматься музыкой? Не поверите, скажете, что играю на публику. Поскольку играть я не умею, то искренне считаю, что "Океан Ельзи" будет существовать. Слава Богу, закон позволяет заниматься творчеством, а Бог запрещает мне им не заниматься", – сказал Вакарчук.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Вакарчук о премьерстве "Мне никто ничего не предлагал"

Ближайший концерт "Океану Ельзи" намечен на 24 августа в Днепре, 20 сентября группа собирается выступить в белорусском Минске.