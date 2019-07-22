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22.07.19 15:48

"Океан Ельзи" будет существовать. Закон позволяет заниматься творчеством, - Вакарчук

Лидер партии "Голос", солист группы "Океан Ельзи" Святослав Вакарчук заявил на брифинге, что закон не запрещает ему заниматься творчеством

вакарчук,голос

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на ТСН.

"Я человек, который декларирует отсутствие двойных стандартов. Разве вы сможете поверить, если я искренне скажу вам, что мне больше неинтересно заниматься музыкой? Не поверите, скажете, что играю на публику. Поскольку играть я не умею, то искренне считаю, что "Океан Ельзи" будет существовать. Слава Богу, закон позволяет заниматься творчеством, а Бог запрещает мне им не заниматься", – сказал Вакарчук.

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Ближайший концерт "Океану Ельзи" намечен на 24 августа в Днепре, 20 сентября группа собирается выступить в белорусском Минске. 

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