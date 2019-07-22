Филатов просит Зеленского провести досрочные местные выборы и завершить децентрализацию. ВИДЕО

Как передает Цензор.НЕТ со ссылкой на 34 телеканал, об этом мэр рассказал во время своего выступления перед прессой в зале городского совета.

По мнению Бориса Филатова, проведение досрочных местных выборов даст возможность быстро перезагрузить существующую систему власти в Украине.

Еще одной просьбой мэра Днепра стало завершение реформы децентрализации.

"Для этого следует внести изменения в Конституцию и принять Кодекс о местном самоуправлении. Экологический контроль, администрирование местных налогов следует передать городам. Кроме того, нужно дать возможность создать Институт мировых судей, которые будут избираться людьми, ввести Муниципальную полицию и лицензировать игорный бизнес. Также нужно сократить количество депутатов в городском совете", - подчеркнул Филатов, после чего подписал текст обращения и пошел отправлять его по почте в Киев.

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Публикуем полный текст обращения Бориса Филатова к Владимиру Зеленскому.

"Уважаемый Владимир Александрович!

Результат выборов в Верховную Раду Украины показал, что в стране появилась политическая сила, которая имеет возможность и волю устанавливать самостоятельно правила игры. Поздравляю Вас с этим успехом.

Это огромный кредит доверия от народа и одновременно огромная ответственность. Страна требует полного изменения власти на всех уровнях. Органы местного самоуправления должны пройти экзамен на соответствие, и это можно сделать только единственным способом: объявить досрочные местные выборы с целью перезагрузить систему. На самом деле досрочные местные выборы нужно объявлять не затягивая, и они должны показать, кто в действительности пользуется поддержкой населения, а кто пришел во власть для того чтобы решать личные и финансовые проблемы, и местные советы в первую очередь должны избавиться от криминальных кланов, от дельцов, которые решают в местных советах свои личные собственные интересы.

Поэтому я считаю, что эта инициатива в том числе должна быть поддержана со стороны лидеров местного самоуправления, других мэров городов, председателей объединенных территориальных громад. И для того чтобы нам перезагрузить систему, необходимо как можно быстрее объявить досрочные местные выборы.

Кроме этого, я обращаюсь к Владимиру Александровичу Зеленскому с просьбой как можно быстрее завершить реформу децентрализации. Она должна стать не просто финансовой, но в том числе реальной. Для этого необходимо внести соответствующие изменения в Конституцию, а кроме этого, в первую очередь принять Кодекс о местном самоуправлении.

Основными задачами этого Кодекса я вижу следующие:

1. Необходимо передать экологический контроль территориальным громадам. Именно мы, а не чиновники из Киева, торгующие квотами, дышим выбросами крупных промышленных предприятий.

2. Местным общинам, территориальным громадам нужно передать администрирование местных налогов. Потому что ими как раз не хочет заниматься ДФС.

3. Мы должны создать муниципальную полицию общественного порядка. Как во всем цивилизованном мире, где она подчиняется местным властям.

4. Мы должны ввести институт мировых судей, выбираемых людьми и пользующихся у людей доверием.

5. Также необходимо лицензировать игорный бизнес, который заполнил наши города, и ограничить в том числе его размещение и выработать правила игры.

6. И самое главное – необходимо сократить количество депутатов как минимум в два, а лучше в три раза. Например, в городе Портланд, штат Орегон, с которым Днепр ведет переговоры о заключении побратимских отношений, в местном совете – 5 депутатов. В Днепре – 64. А было порядка полутора сотен.

Владимир Александрович, наша страна становится сильнее регионами и территориальными громадами. Любовь к Украине начинается с собственного дома, села и города. Я подписываю это заявление и направляю его.

Борис Филатов, городской голова Днепра".