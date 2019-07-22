Украинское рыболовное судно "Иван Голубец" затонуло у берегов Мавритании, погибли 2 члена экипажа, - Бабин. ФОТОрепортаж

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом на своей странице в Facebook написал бывший представитель Президента Украины в Автономной Республике Крым Борис Бабин.

"Согласно обновленной информации о трагической судьбе украинского рыболовного судна "Иван Голубец" - судно затонуло вчера ночью в океане, на глубине 35 метров, и уже имеем двух подтвержденных погибших рыбаков. Капитан судна - крымчанин, был в рейсе с украинскими документами. Непонятные маневры судна перед инцидентом, отключение АИС и странные действия команды во время попыток спасения кораблю уже позволяют специалистам предположить, что в трюмах злосчастного судна было что-то интересное, кроме собственно рыбы. Что-то такое, что лучше никому не показывать.", - написал он.

"Напомню, что "Иван Голубец" находится в собственности украинской государственной компании и оперировался "латвийским бизнесменом украинского происхождения". То есть, как всегда, имеем классический вывод госресурса налево и его беспощадную эксплуатацию на износ, вместо приватизации. Причем-эксплуатацию в плодотворном сотрудничестве с Российским морским регистром, РМРС (из букв этой аббревиатуры легко составить и ФСБ, и СВР, и ГРУ РФ) и крайне вероятно не только по вопросам рыболовства. И - второй день в Украине, кроме региональных и специализированных изданий. почти полная информационная тишина по ситуации, по итогам которой в цивилизованных странах уже имели бы серию громких отставок, арестов и обысков в всевозможных учреждениях", - резюмировал Бабин.

Также читайте: 82% корабельно-катерного состава Морской охраны морально устарели, - глава Госпогранслужбы Дейнеко







Траулер "Иван Голубец" - это одно из четырех украинских океанических судов, принадлежащих государству.