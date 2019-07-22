На предприятии "ArcelorMittal Кривой Рог" выявили источник повышенной радиации, - СБУ. ВИДЕО

Об этом сообщил глава следственного управления СБУ в Днепропетровской области Игорь Ена, передает Цензор.НЕТ.

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В СБУ отметили, что следственные действия происходят в рамках уголовного производства, открытого по ст. 441 УК (Экоцид).

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По данным СБУ, во время проведения следственных действий на предприятии "ArcelorMittal Кривой Рог" было выявлено нарушение радиационной безопасности, в частности замеры возле машины для бесперебойного литья, которая содержит источник ионизирующего излучения, показали радиационный фон в виде 4,4 мкЗв, что является значительным превышением допустимых норм (0,27-0,34 мкЗв), что может нести угрозу сотрудникам предприятия.

По данным врио главы СБУ Баканова на данном производственном оборудовании были проведены кустарные ремонтные работы, а ее запуск произошел без надлежащих разрешений госорганов уполномеченных осуществлять радиационный контроль.

Вместе с тем, Баканов отметил, что руководство предприятия предпринимает попытки скрыть следы нарушений.

По данным ведомства, в целом, на предприятии были 5 приборов, при роботе которых на предприятии фиксировалась радиация.

Вместе с тем, Баканов заверил, что СБУ во время проведения следственных действий на предприятии действовала достаточно корректно, а заявления о попытке изъять оборудование или выемке значительного количества документации не соответствуют действительности. Также он опроверг заявления менеджмента предприятия о якобы срыве СБУ инвестиционного проекта на 150 млн. долл.

Напомним, президент Украины Владимир Зеленский раскритиковал "ArcelorMittal Кривой Рог" за невыполнение в сроки обязательства по улучшению экологической ситуации в регионе и призвал оказать адресную финансовую поддержку тем людям, которые пострадали из-за вредных выбросов в атмосферу.

20 июля администрация ПАО "ArcelorMittal Кривой Рог" заявила, что СБУ провела на предприятии обыски.