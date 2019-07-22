Поражают около 20% голосов пророссийских сил на выборах. Рабы всегда обречены, - Турчинов

"Что поражает - это результат ОПЗЖ и еще нескольких пророссийских проектов, которые не преодолели проходной барьер. Около 20% украинцев отдали свои голоса за эти политические силы, имеющие разные названия, но олицетворяющие реванш и возвращение к России. Это первые выборы, когда пророссийские антиукраинские силы получили такое большое количество голосов после февраля 2014 года", - написал Александр Турчинов в блоге на Цензор.НЕТ.

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"К большому сожалению, это является свидетельством того, что значительная часть наших сограждан готова обменять свободу и ответственность на сытое и уютное рабство. Их не научила история нашей страны и всего человечества, сытого и уютного рабства не бывает. Рабы всегда в нужде, битые и обреченные на уничтожение. Моисей водил свой народ 40 лет по пустыне, пока не умер последний, кто был готов обменять свободу на рабскую долю. Сколько же нужно лет нашей стране?", - пишет Турчинов.