"Присвоение" бренда партии мажоритарщиками, скупка голосов и злоупотребление служебным положением, - международные наблюдатели об особенностях избирательной кампании

Об этом говорится в отчете Миссии международных наблюдателей, пишет Цензор.НЕТ со ссылкой на Интерфакс-Украина.

"Присвоение бренда одной из партий несколькими кандидатами, которые баллотировались путем самовыдвижения, было одним из главных особенностей этих выборов, которое получило название "клонирование", - говорится в документе.

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В отчете подчеркивается, что "широкомасштабная практика скупки голосов могла повлиять на выбор при голосовании, а злоупотребление служебным положением не обеспечило равных возможностей для участников гонки".