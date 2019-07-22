Украинские порты на Азовском море за время агрессии РФ недополучили около 6 млрд грн дохода, - глава АМПУ Вецкаганс

Об этом сообщил руководитель Администрации морских портов Украины (АМПУ) Райвис Вецкаганс, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Интерфакс-Украина.

"За время агрессии со стороны России азовские порты потеряли практически половину грузов, а количество судозаходов уменьшилось более чем в два раза. В итоге с 2014 года, по нашим подсчетам, порты недополучили дохода на сумму около 6 млрд грн. И здесь не учтены убытки и допрасходы экспортеров, связанные с простоем и переориентацией грузопотоков", - сказал он.

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