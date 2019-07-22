Наше предприятие не является распорядителем публичных средств, - в "Спецтехноэкспорте" отреагировали на обыск

Об этом говорится в официальном сообщении на сайте "Спецтехноэкспорта", информирует Цензор.НЕТ.

"Сотрудники Главной военной прокуратуры Генеральной прокуратуры Украины осуществили выемку документов в главном офисе ГП ГХВП "Спецтехноэкспорт", касающихся поставки в течение 2015-2017 годов подвесной системы раннего выявления на нужды Государственной пограничной службы Украины. Данная система производимая компанией из США, была в полном комплекте поставлена ​​в Украину, прошла все этапы испытаний и сейчас выполняет предусмотренные технической документацией задания на границе Украины", - сообщает предприятие.

В Спецтехноэкспорте утверждают, что не могли завладеть средствами, которые были оплачены американской компании, поскольку Спецтехноэкспорт является уполномоченным государством спецэкспортером и не является распорядителем публичных средств.

Также там отметили, что предприятие не принимает решение о выборе того или иного оборонного оборудования для нужд силовых структур.

Напомним, что сегодня прокуроры Главной военной прокуратуры при оперативном сопровождении Департамента контрразведки Службы безопасности Украины и участии сотрудников Центра специальных операций "А" СБУ проводят обыски в служебных помещениях Кабинета Министров Украины, Государственной пограничной службы Украины, Государственной фискальной службы Украины и госпредприятия "Спецтехноэкспорт".

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