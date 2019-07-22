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22.07.19 17:44

"ОПОРА" обнародовала данные параллельного подсчета голосов: "Слуга народа" - впереди с большим отрывом. ИНФОГРАФИКА

Данные параллельного подсчета голосов, организованного общественным объединением "ОПОРА", подтверждают лидерство партии "Слуга народа" с большим отрывом.

выборы

Результаты параллельного подсчета голосов размещены на сайте "ОПОРЫ", сообщает Цензор.НЕТ.

Согласно ему, партия "Слуга народа" набирает 43,2% голосов избирателей, "Оппозиционная платформа - За жизнь" - 13%, "Европейская солидарность" - 8,2%, ВО "Батькивщина" - 8,1%, "Голос" - 5,7%, согласно параллельному подсчету голосов Гражданской сети "Опора".

Как отмечается в сообщении на сайте, данные собраны с 99,8% избирательных участков.

Также на Цензор.НЕТ: ЦИК обработала 70.49% протоколов: проходят "Слуга народа", "ОП - За життя", "Европейская Солидарность", "Батькивщина", "Голос". ИНФОГРАФИКА

Для "Слуги народа" и "Оппозиционной платформы - За жизнь" погрешность составляет по 1%, для "Евросолидарности" - 0,5%, "Батькивщины" - 0,4%, "Голоса" - 0,6%.

ОПОРА обнародовала данные параллельного подсчета голосов: Слуга народа - впереди с большим отрывом 01

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