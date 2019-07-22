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22.07.19 17:48

Суд изменил меру пресечения Ефремову на круглосуточный домашний арест

Апелляционный суд Киева изменил меру пресечения экс-главе фракции Партии регионов Александру Ефремову на круглосуточный домашний арест.

Суд изменил меру пресечения Ефремову на круглосуточный домашний арест

Об этом на своей Facebook странице пишет журналист и волонтер Ольга Решетилова, информирует Цензор.НЕТ.

"Ефремову изменена мера пресечения. Круглосуточный домашний арест. Срочно едет домой в Киев", - написала она.

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Ранее адвокат Ефремова Александр Мельников сообщил, что дело Ефремова передадут в Киев.

Как сообщалось ранее, Ефремова задержали в июле 2016 года в аэропорту "Борисполь". В январе 2017 года Генпрокуратура направила в суд обвинительный акт в отношении Ефремова, которого обвиняют в организации захвата террористами здания Луганской облгосадминистрации; в пособничестве в захвате здания Управления СБУ в Луганской области; в совершении умышленных действий с целью изменения границ территории и государственной границы Украины; в организационном содействии созданию и деятельности террористической организации "ЛНР"; государственной измене.

Ефремова содержат в СИЗО в Старобельске.

Суд изменил меру пресечения Ефремову на круглосуточный домашний арест 01

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