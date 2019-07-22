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22.07.19 18:57

Поздравляем украинский народ с избирательным процессом, прошедшим с уважением к основным свободам, - посольство США

В посольстве США в Украине приветствовали усилия властей и правоохранительных органов, обеспечивших безопасное осуществление демократических прав граждан в ходе внеочередных парламентских выборов, прошедших 21 июля.

Поздравляем украинский народ с избирательным процессом, прошедшим с уважением к основным свободам, - посольство США

Об этом говорится в сообщении, обнародованном на фейсбук-странице посольства США в Украине, информирует Цензор.НЕТ.

"Мы приветствуем первичную оценку Бюро ОБСЕ по демократическим институтам и правам человека (БДИПЧ) выборов в Верховную Раду и поздравляем украинский народ с избирательным процессом, прошедшим с уважением к основным свободам", - говорится в сообщении.

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Американские дипломаты также приветствовали усилия украинских властей и правоохранительных органов по обеспечению украинцев возможностью безопасного осуществления своих демократических прав.

Поздравляем украинский народ с избирательным процессом, прошедшим с уважением к основным свободам, - посольство США 01

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