Поздравляем украинский народ с избирательным процессом, прошедшим с уважением к основным свободам, - посольство США

Об этом говорится в сообщении, обнародованном на фейсбук-странице посольства США в Украине, информирует Цензор.НЕТ.
"Мы приветствуем первичную оценку Бюро ОБСЕ по демократическим институтам и правам человека (БДИПЧ) выборов в Верховную Раду и поздравляем украинский народ с избирательным процессом, прошедшим с уважением к основным свободам", - говорится в сообщении.
Американские дипломаты также приветствовали усилия украинских властей и правоохранительных органов по обеспечению украинцев возможностью безопасного осуществления своих демократических прав.