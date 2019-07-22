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22.07.19 19:24

У Евросоюза есть веские причины для продления санкций против России, - евродепутат Макалистер

Евросоюз принимает решение о продлении санкций против России по "очень веским причинам".

санкции

Об этом заявил глава делегации Европейского парламента по наблюдению за выборами в Украине Дэвид Макалистер во время пресс конференции в Киеве, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ.

"Конечно, это зависит от стран-членов ЕС, санкции будут продолжены или нет. Но до сих пор страны-члены всегда принимали решение о продлении санкционного режима против России. И они это делают по очень веским причинам", - заявил Макалистер, комментируя по просьбе журналистов вопрос о перспективах продолжения санкций ЕС против России.

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Отметим, что 10 июля член политической группы "Европейская народная партия" Дэвид Макалистер был переизбран председателем комитета Европейского парламента по иностранным делам.

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