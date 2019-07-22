С начала суток 22 июля обстрелов на Донбассе не зафиксировано, - штаб ООС

Об этом Цензор.НЕТ соообщили в пресс-центре ООС.

В вечерней сводке отмечается:" Потерь с украинской стороны не зафиксировано.

21 июля Вооруженные Силы Украины придерживалисья устойчивого режима прекращения огня, тогда как вооруженные формирования Российской Федерации и ее наемники 1 раз нарушили бессрочный запрет на использование любого оружия.

Противник открывал огонь по нашим защитникам из вооружения БМП и крупнокалиберных пулеметов. Факты беспокоящего огня противника зафиксирован вблизи населенного пункта Хутор Вильный".

Читайте на "Цензор.НЕТ": С полуночи на Донбассе не было ни одного обстрела, - штаб ООС