Цензор.НЕТ

Меню |Новости Полная версия UKRUEN
22.07.19 19:28

С начала суток 22 июля обстрелов на Донбассе не зафиксировано, - штаб ООС

С начала суток 22 июля обстрелов позиций Объединенных сил не зафиксировано.

оос

Об этом Цензор.НЕТ соообщили в пресс-центре ООС.

В вечерней сводке отмечается:" Потерь с украинской стороны не зафиксировано.

21 июля Вооруженные Силы Украины придерживалисья устойчивого режима прекращения огня, тогда как вооруженные формирования Российской Федерации и ее наемники 1 раз нарушили бессрочный запрет на использование любого оружия.

Противник открывал огонь по нашим защитникам из вооружения БМП и крупнокалиберных пулеметов. Факты беспокоящего огня противника зафиксирован вблизи населенного пункта Хутор Вильный".

Читайте на "Цензор.НЕТ": С полуночи на Донбассе не было ни одного обстрела, - штаб ООС

Смотреть комментарии → ← Назад в рубрику
© 2004—2019, "Цензор.НЕТ"
Полная версия сайта
bigmir)net TOP 100