Виктор Балога победил на мажоритарном округе кандидата от "Слуги народа" Токаря. ИНФОГРАФИКА

Об этом свидетельствуют данные Центральной избирательной комиссии после подсчета 100% голосов после подсчета 100% голосов, сообщает Цензор.НЕТ.

Балога, который в качестве мажоритарщика представлял партию "Единый центр", получил поддержку 35,81% избирателей.

Его основной конкурент, представитель партии "Слуга народа" Эдгар Токарь, – 34,47%.

Разница в количестве избирателей, поддержавших этих кандидатов, составила 798 голосов.

Центр ОИО №69 находится в Мукачево.

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В выборах участвовали все три брата-политика Балоги. Но в Верховную Раду попадает только Виктор. Иван Балога занял четвертое место (15% голосов) в округе №70, победа в котором досталась представителю "Слуги народа" Михаилу Лабе (25,24%). Павел Балога - тоже четвертый (10,25%) на округе №73, там побеждает самовыдвиженец Владислав Поляк (41,16%).

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