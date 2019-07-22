Цензор.НЕТ

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22.07.19 20:08

Выборы были конкурентными, - послы стран G7

Послы стран "Большой семерки" считают состоявшиеся выборы в Верховную Раду конкурентными.

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Об этом Цензор.НЕТ сообщает со ссылкой на сообщение французского председательства в G7 в Twitter Группы поддержки Украины.

"Послы G7 приветствуют проведение парламентских выборов в Украине, которые состоялись на конкурентной основе с соблюдением основных прав и свобод", - сказано в сообщении.

"Мы поздравляем ЦИК с проведенной работой. Мы ожидаем рекомендации БДИПЧ и поощряем к рассмотрению путей их внедрения", - добавили дипломаты.

Выборы были конкурентными, - послы стран G7 01

Напомним, за ходом выборов следили более тысячи международных наблюдателей.

Также на Цензор.НЕТ: Выборы в Украине нельзя назвать совершенными, больше всего нарушений в мажоритарных округах, - глава делегации ПА НАТО Мун

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