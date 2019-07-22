Погибшего на Донбассе воина 25-й ОВДБ Шамиля Румыгина похоронят 23 июля на мусульманском кладбище Днепра рядом с Мунаевым и Окуевой, - муфтий Исмагилов

Как передает Цензор.НЕТ, об этом он написал в Фейсбуке.

Исмагилов отметил: "Вчера, защищая нашу мирную жизнь, в районе населенного пункта Счастье погиб прихожанин нашей Днепровской мусульманской общины воин воздушно-десантных сил Украины Шамиль Румыгин.

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Я знал его лично, он был очень искренним, веселым и патриотическим парнем. Сам пошел защищать Родину по зову сердца. И пока мы в мирных городах выбирали, отдыхали, занимались своими делами, они держали оборону от коварного врага, пришедшего на нашу землю убивать лучших из нас.

У нас - мусульман говорят в таких случаях: "Поистине мы принадлежим Аллаху, и к Нему мы возвращаемся!"

От имени мусульман Украины, выражаю искренние соболезнования родителям - Маджиду и Виктории. Ваш сын погиб защищая нас всех, и мы просим Всевышнего Аллаха принять его в Рай как мученика!

Похороны состоятся завтра в Днепре. Шамиля похоронят рядом с Исой Мунаевым, и Аминой Окуевой на мусульманском кладбище.

Вместе с Шамилем погиб его напарник Никита Скитченко, пусть Господь будет милостив к нему!"