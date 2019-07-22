Цензор.НЕТ

Меню |Новости Полная версия UKRUEN
22.07.19 20:22

Погибшего на Донбассе воина 25-й ОВДБ Шамиля Румыгина похоронят 23 июля на мусульманском кладбище Днепра рядом с Мунаевым и Окуевой, - муфтий Исмагилов

Муфтий духовного управления мусульман УММА Саид Исмагилов обнародовал информацию, что погибший на Донбассе украинский воин Шамиль Румыгин будет похоронен 23 июля на мусульманском кладбище Днепра.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом он написал в Фейсбуке.

Исмагилов отметил: "Вчера, защищая нашу мирную жизнь, в районе населенного пункта Счастье погиб прихожанин нашей Днепровской мусульманской общины воин воздушно-десантных сил Украины Шамиль Румыгин.

Смотрите также на "Цензор.НЕТ": Воины 25-й ОВДБр Никита Скитченко и Семен Румыгин погибли в зоне ООС в результате подрыва на неустановленном взрывном устройстве. ФОТО

Я знал его лично, он был очень искренним, веселым и патриотическим парнем. Сам пошел защищать Родину по зову сердца. И пока мы в мирных городах выбирали, отдыхали, занимались своими делами, они держали оборону от коварного врага, пришедшего на нашу землю убивать лучших из нас.

У нас - мусульман говорят в таких случаях: "Поистине мы принадлежим Аллаху, и к Нему мы возвращаемся!"

От имени мусульман Украины, выражаю искренние соболезнования родителям - Маджиду и Виктории. Ваш сын погиб защищая нас всех, и мы просим Всевышнего Аллаха принять его в Рай как мученика!

Похороны состоятся завтра в Днепре. Шамиля похоронят рядом с Исой Мунаевым, и Аминой Окуевой на мусульманском кладбище.
Вместе с Шамилем погиб его напарник Никита Скитченко, пусть Господь будет милостив к нему!"

Погибшего на Донбассе воина 25-й ОВДБ Шамиля Румыгина похоронят 23 июля на мусульманском кладбище Днепра рядом с Мунаевым и Окуевой, - муфтий Исмагилов 01

Смотреть комментарии → ← Назад в рубрику
© 2004—2019, "Цензор.НЕТ"
Полная версия сайта
bigmir)net TOP 100