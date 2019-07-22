Цензор.НЕТ

Меню |Новости Полная версия UKRUEN
22.07.19 20:33

ЦИК обработал 82,17% протоколов: в Раде будут "Слуга народа", "ОП - За життя", "Европейская Солидарность", "Батькивщина" и "Голос". ИНФОГРАФИКА

Центральная избирательная комиссия опубликовала новые данные результата подсчета протоколов на внеочередных выборах в Верховную Раду.

ЦИК обработал 82,17% протоколов: в Раде будут "Слуга народа", "ОП - За життя", "Европейская Солидарность", "Батькивщина" и "Голос". ИНФОГРАФИКА

Данные доступны на сайте ЦИК, сообщает Цензор.НЕТ.

По результату обработки 82,17% протоколов в Верховную раду IX созыва попадают 5 политических партий.

ЦИК обработал 82,17% протоколов: в Раде будут Слуга народа, ОП - За життя, Европейская Солидарность, Батькивщина и Голос 01

Читайте также: "ОПОРА" обнародовала данные параллельного подсчета голосов: "Слуга народа" - впереди с большим отрывом. ИНФОГРАФИКА

Партия "Радикальная партия Олега Ляшко" набрала 3,9%, "Сила и честь" - 3,8%, "Оппозиционный блок" - 3,15%, "Партия Шария" - 2,29%, "Украинская стратегия Гройсмана" - 2,28%, "Свобода" - 2,21%, "Гражданская позиция" - 1,07%.

Смотреть комментарии → ← Назад в рубрику
© 2004—2019, "Цензор.НЕТ"
Полная версия сайта
bigmir)net TOP 100