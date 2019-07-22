Украина должна проводить амбициозные реформы под руководством опытного премьера, - Хармс

Об этом немецкий политик Ребекка Хармс сказала 22 июля во комментарии Радіо Свобода, информирует Цензор.НЕТ.

"Учитывая российскую агрессию, реформы в Украине проводить трудно. Но нужно продолжить уже начатые реформы во многих секторах и быть более амбициозными. Похоже, что именно этого ожидают украинцы от вновь избранных депутатов", - считает Хармс.

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Она положительно оценила ход голосования: "Я замечаю рост профессионализма в проведении выборов".

Хармс поздравила политическую силу президента Владимира Зеленского с победой и пожелала успеха: "У него огромная поддержка людей, чтобы менять Украину, проводить дальше реформы. На нем огромная ответственность, надеюсь, что надежды, которые возлагают украинцы на демократические силы в Верховной Раде, оправдаются".

Ребекка Хармс воздержалась от ответа на вопрос, какую кандидатуру на пост премьера Украины она считает лучшей.

"Я думаю, что Украине нужен сильный и опытный премьер, который сможет продолжить реформы, - отметила Хармс. - Не знаю, кто войдет в коалицию, но надеюсь, что это будет объединение молодых, демократических сил. Премьер, мужчина или женщина, должен быть опытным в экономической сфере. Существует много интересных имен, надеюсь, что украинские политики сделают лучший выбор".

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Немецкий политик, экс-председатель фракции "зеленых" в Европарламенте, наблюдает за проведением выборов в Украине с 2004 года.