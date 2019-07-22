Акция протеста началась в Покровске против официального победителя в округе Требушкина, которого обвиняют в фальсификациях. ФОТО

Как передает Цензор.НЕТ, об этом в Фейсбуке написал журналист Михаил Ухман.

Он отметил: "Военные, волонтеры и неравнодушные украинцы собираются в городе Покровске, Донецкой области на протесты.

Митингующие требуют провести расследование и обвиняют мэра Покровска, он же новоизбранный депутат Верховной Рады в фальсификациях.

Требушкин Руслан, выдвигался от политической партии "Оппозиционный блок".

В прежнем, он член Партии Регионов. Во время Революции Достоинства поддерживал бойцов "Беркута". Называл украинскую власть _ хунтой.

Весной 2014, Требушкин вспоминая аннексию Крыма русскими, говорил, что "благодарен Путину за то, что он сделал".

И теперь этот сепаратист стал депутатом Украины".







