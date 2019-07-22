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22.07.19 21:30

Акция протеста началась в Покровске против официального победителя в округе Требушкина, которого обвиняют в фальсификациях. ФОТО

Волонтеры и военнослужащие начали акцию протеста в Покровске Донецкой области. Митингующие обвиняют в фальсификациях набравшего большинство голосов в округе мэра Покровска Руслана Требушкина.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом в Фейсбуке написал журналист Михаил Ухман. 

Он отметил: "Военные, волонтеры и неравнодушные украинцы собираются в городе Покровске, Донецкой области на протесты.

Митингующие требуют провести расследование и обвиняют мэра Покровска, он же новоизбранный депутат Верховной Рады в фальсификациях.

Требушкин Руслан, выдвигался от политической партии "Оппозиционный блок".

В прежнем, он член Партии Регионов. Во время Революции Достоинства поддерживал бойцов "Беркута". Называл украинскую власть _ хунтой.

Весной 2014, Требушкин вспоминая аннексию Крыма русскими, говорил, что "благодарен Путину за то, что он сделал".

И теперь этот сепаратист стал депутатом Украины".

Акция протеста началась в Покровске против официального победителя в округе Требушкина, которого обвиняют в фальсификациях 01
Акция протеста началась в Покровске против официального победителя в округе Требушкина, которого обвиняют в фальсификациях 02
Акция протеста началась в Покровске против официального победителя в округе Требушкина, которого обвиняют в фальсификациях 03
Акция протеста началась в Покровске против официального победителя в округе Требушкина, которого обвиняют в фальсификациях 04

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