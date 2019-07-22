Украине нужен закон о "сосуществовании" с Россией, - Вакарчук

Об этом Вакарчук заявил "Укринформу", информирует Цензор.НЕТ.

"Украина вообще очень страдает политикой двойных стандартов. И государство часто не хочет брать на себя ответственность за многие вещи, а потому остается открытым вопрос, скажем так, моральной ответственности людей. Например, почему одни люди принципиально не ездят на гастроли в страну-агрессор, а другие - наоборот - активно гастролируют в России. Поэтому было бы хорошо, чтобы государство вообще приняло четкий закон, условно говоря, о сосуществовании с государством-агрессором, где четко очертило бы, что можно, а что - нет, и тогда этот вопрос поднялся бы. Потому что он всегда будет разделять общество, если это не ограничено законом", - пояснил Вакарчук.

Напомним, с похожей инициативой в свое время выступал и бывший глава комитета по вопросам культуры и духовности Николай Княжицкий. В конце февраля 2019 года он говорил о необходимости на законодательном уровне ограничить деятельность не только украинских артистов в России, а вообще граждан Украины на период российской агрессии.

Читайте на Цензор.НЕТ: "Голосование надежды", - в МИД РФ прокомментировали результаты выборов в Раду

Напомним, 1 марта 2018 в Верховной Раде был зарегистрирован законопроект №8085 "Об особенностях ведения гастрольно-концертной деятельности лицами, принимающими участие в зрелищных мероприятиях на территории государства-агрессора и на временно оккупированной территории Украины".

Проектом предлагалось создать реестр украинских гастролеров на территории РФ и оккупированных территориях Украины.

В то же время законопроект предусматривал введение гастрольного сбора для организаторов гастрольных мероприятий с участием лиц, внесенных в Реестр. Поступления от этого сбора должны направляться на нужды Вооруженных Сил Украины. Его ставка может составлять 20% объекта налогообложения.

Этот законопроект не был рассмотрен даже в первом чтении.

Также на Цензор.НЕТ: Фирма, ранее частично принадлежавшая Зеленскому, отказалась снимать фильм для РФ и вернула деньги, - "Схемы"