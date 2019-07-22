ГБР вызвало Порошенко на допрос 25 июля

Эту информацию theБабелю подтвердили в пресс-службе Государственного бюро расследований, передает Цензор.НЕТ.

Напомним, Государственное бюро расследований вызывало Петра Порошенко на 17 июля. По словам директора ГБР, он был вызван как свидетель в криминальном производстве по факту совершения соглашения и возможного уклонения от уплаты налогов и легализации доходов, полученных преступным путем от продажи завода "Кузня на Рыбальском". Однако, по информации пресс-службы политика, Порошенко не получал ни одной повестки, а поэтому находился на международных встречах в Европарламенте.

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