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22.07.19 21:50

ГБР вызвало Порошенко на допрос 25 июля

Повторно для дачи показаний пятого президента Украины Петра Порошенко пригласили на 25 июля.

ГБР вызвало Порошенко на допрос 25 июля

Эту информацию theБабелю подтвердили в пресс-службе Государственного бюро расследований, передает Цензор.НЕТ.

Напомним, Государственное бюро расследований вызывало Петра Порошенко на 17 июля. По словам директора ГБР, он был вызван как свидетель в криминальном производстве по факту совершения соглашения и возможного уклонения от уплаты налогов и легализации доходов, полученных преступным путем от продажи завода "Кузня на Рыбальском". Однако, по информации пресс-службы политика, Порошенко не получал ни одной повестки, а поэтому находился на международных встречах в Европарламенте.

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