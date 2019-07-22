Директора "Дерманско-Острожского" Национального природного парка арестовали во время получения взятки $5 тыс, - СБУ. ФОТО

Об этом Цензор.НЕТ сообщили в пресс-центре СБУ.

В сообщении отмечается: " Оперативники спецслужбы установили, что чиновник требовал от частного предпринимателя шесть тысяч долларов США за непрепятствование в осуществлении хозяйственной деятельности на территории парка.

За указанную сумму чиновник обещал также содействие в оформлении и согласовании необходимых документов и научного обоснования по переносу границ участка хозяйствования.

Правоохранители задержали директора в админпомещении во время получения второй части взятки в размере пять тысяч американских долларов.

В рамках открытого уголовного производства по ч. 3 ст. 368 Уголовного кодекса Украины решается вопрос об объявлении фигуранту дела о подозрении в совершении преступления и избрании меры пресечения. Продолжаются неотложные следственные действия по установлению всех обстоятельств дела.

Мероприятия по разоблачению чиновника проводились совместно Теруправлением ГБР, расположенным в Хмельницком, под процессуальным руководством Генпрокуратуры Украины".