На счетах Ефремова в Швейцарии лежат 33 млн швейцарских франков - это 866,7 млн гривен, - DW

Деньги в Швейцарии лежат на подконтрольных сыну и невестке Ефремова счетах ряда компаний из Кипра, Британских Виргинских островов и Канады. Об этом со ссылкой на реестр судебных дел Швейцарии пишет DW, информирует Цензор.НЕТ.

Эти деньги заблокированы с лета 2016 года. Сын Ефремова Игорь, его супруга и подконтрольные им компании в течение нескольких лет судились в Швейцарии, добиваясь того, чтобы счета разморозили. Они пытались убедить швейцарских судей, что дела против Ефремова-старшего - это "политическая расправа" и сравнивали его с опальным российским олигархом Михаилом Ходорковским.

Но швейцарские судьи отказались размораживать счета. Согласно решению Федерального суда Швейцарии от 21 марта, обнародованному в реестре судебных решений в начале мая, счета Ефремовых будут заблокированы до тех пор, пока Украина не докажет в суде преступное происхождение этих средств.

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Как сообщили DW в Федеральном ведомстве юстиции Швейцарии, украинским следователям на основании решения Федерального суда в середине апреля были переданы банковские документы о движении средств на швейцарских счетах Ефремовых. Швейцарские правоохранители также передали украинским коллегам материалы уголовного дела по подозрению Игоря Ефремова в отмывании денег, с протоколом допроса Ефремова-младшего включительно. Это дело в Швейцарии было закрыто в 2015 году за недостатком улик.

Напомним, Александр Ефремов был задержан в июле 2016 года в аэропорту "Борисполь". В январе 2017 года Генпрокуратура направила в суд обвинительный акт в отношении Ефремова, которого обвиняют в организации захвата террористами здания Луганской облгосадминистрации; в пособничестве в захвате здания Управления СБУ в Луганской области; в совершении умышленных действий с целью изменения границ территории и государственной границы Украины; в организационном содействии созданию и деятельности террористической организации "ЛНР"; государственной измене.

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Ефремов провел три года в СИЗО в Старобельске.

22 июля 2019 года Апелляционный суд Киева изменил меру пресечения экс-главе фракции Партии регионов Александру Ефремову на круглосуточный домашний арест.