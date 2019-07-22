"Настоящий прорыв": женщины-депутаты составят почти 1/5 часть депутатов Верховной Рады нового созыва, - Суслова

Согласно предварительным результатам выборов, в состав Верховной Рады Украины девятого созыва войдет почти 20 процентов женщин. Об этом написала в Facebook народный депутат, председатель подкомитета по вопросам гендерного равенства и недискриминации комитета парламента по вопросам прав человека, национальных меньшинств и межнациональных отношений Ирина Суслова, информирует Цензор.НЕТ.

"Если тенденция сохранится, это будет настоящий прорыв. Женщины будут составлять 19 процентов состава парламента, тогда как в действующей Раде их всего 12 процентов", - написала Суслова.

По подсчетам депутата, в общем в Раду пройдет 86 женщин. При этом среди депутатов, проходящих по партийным спискам, женщины будут составлять 27 процентов, а среди мажоритарщиков их будет 11 процентов.

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По информации Сусловой, наибольшая доля женщин будет во фракции "Голоса" (44,4 процента), "Европейской солидарности" (40 процентов) и "Слуги народа" (27 процентов).

В частности, по предварительным данным подсчета голосов, от партии "Слуга народа" в Совет проходит в общем 52 женщины, от "Европейской солидарности" - 10, от "Голоса" - 9, от "Батькивщины" и "Оппозиционного платформы - За жизнь" - по 5.

В мажоритарных округах по одной депутату в Раду проходят от "Оппозиционного блока" и "Свободы", еще в двух округах победили самовыдвиженки.

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