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22.07.19 22:52

Варфоломей: Греческая (Элладская) церковь признает ПЦУ в ближайшее время

Элладская (Греческая) православная церковь - одна из крупнейших поместных православных церквей мира - "в ближайшее время" признает автокефальной православной церкви Украины и вступит с ней в церковное общение.

Варфоломей: Греческая (Элладская) церковь признает ПЦУ в ближайшее время

Как передает Цензор.НЕТ, об этом заявил Вселенский патриарх Варфоломей на встрече с украинцами Стамбула, сообщает "ТСН".

Эту информацию также подтвердили ВВС News Украина во Вселенском патриархате.

"Возможно, решение о признании Православной церкви Украины было бы фактом, если бы, конечно, не было политического давления из разных стран на наших сестер - поместных православных церквей. Мы надеемся, что в ближайшее время это будет уже позади. Мы молимся и надеемся, что все поместные православные церкви рано или поздно признают независимость Православной церкви Украины, но первой церковью, которая признает поместную православную церковь Украины, будет братская сестра церковь - Элладская православная церковь", - заявил Варфоломей.

Ранее патриарх Варфоломей публично избегал заявлений о конкретных церквей, которые должны признать ПЦУ.

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