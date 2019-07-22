Мы не отказываемся от переговоров по созданию коалиции, это один из возможных сценариев, - пятый номер "Слуги народа" Янченко

Как передает Цензор.НЕТ, об этом в эфире Громадського ТВ заявила пятый номер списка "Слуги народа" Галина Янченко.
"С одной стороны, мы действительно имеем большинство, которым можно принимать решение, с другой стороны, мы заинтересованы в том, чтобы и в дальнейшем консолидировать общество, и чтобы фактически те решения, которые будут приниматься Верховной Радой, представляли как можно большее количество украинских избирателей, поэтому мы не отказываемся от переговоров, не отказываемся от коалиции, и это тоже абсолютно один из возможных сценариев ", - сказала она.
Янченко также подтвердила, что "Слуга народа" продолжает работать над коалиционным соглашением.
Она добавила, что предварительно "Слуга народа" планирует, что первое заседание нового созыва парламента состоится 24 августа.