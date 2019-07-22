Дубневич признал проигрыш кандидату от "Голоса" Васильченко. ИНФОГРАФИКА

Согласно результатам подсчетов 99,28% протоколов, за Васильченко проголосовали 31,51% избирателей, за Дубневича - 30,12%, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на сайт ЦИК.

Дубневич признал поражение, разместив в Facebook пост с благодарностью к своим избирателям. "

"Сегодня такой шанс выпал моему конкуренту, и я очень хотел бы, чтобы все начатые дела были завершены ... А у меня теперь появится больше драгоценного времени, чтобы проводить его с семьей, детьми, внуками, друзьями", - написал Дубневич.





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Ранее партия "Голос" заявила о краже голосов на округе в пользу Дубневича. Согласно данным экзитпола, заявили в "Голосе", Васильченко опережает соперника на 14%.