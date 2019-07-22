Цензор.НЕТ

Меню |Новости Полная версия UKRUEN
22.07.19 23:14

Дубневич признал проигрыш кандидату от "Голоса" Васильченко. ИНФОГРАФИКА

Народный депутат от БПП Богдан Дубневич проиграл выборы на 118 округе представительнице партии "Голос" Галине Васильченко.

богдан,дубневич

Согласно результатам подсчетов 99,28% протоколов, за Васильченко проголосовали 31,51% избирателей, за Дубневича - 30,12%, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на сайт ЦИК.

Дубневич признал проигрыш кандидату от Голоса Васильченко 01

Дубневич признал поражение, разместив в Facebook пост с благодарностью к своим избирателям. "

"Сегодня такой шанс выпал моему конкуренту, и я очень хотел бы, чтобы все начатые дела были завершены ... А у меня теперь появится больше драгоценного времени, чтобы проводить его с семьей, детьми, внуками, друзьями", - написал Дубневич.

Дубневич признал проигрыш кандидату от Голоса Васильченко 02
Дубневич признал проигрыш кандидату от Голоса Васильченко 03

Также на Цензор.НЕТ: "Настоящий прорыв": женщины-депутаты составят почти 1/5 часть депутатов Верховной Рады нового созыва, - Суслова

Ранее партия "Голос" заявила о краже голосов на округе в пользу Дубневича. Согласно данным экзитпола, заявили в "Голосе", Васильченко опережает соперника на 14%.

Смотреть комментарии → ← Назад в рубрику
© 2004—2019, "Цензор.НЕТ"
Полная версия сайта
bigmir)net TOP 100