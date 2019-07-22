ЕС признал избирательный процесс в Украине демократическим и посоветовал исправить недостатки до местных выборов 2020 года

Об этом говорится в специальном заявлении официального представителя ЕС по вопросам внешней политики и политики безопасности Майи Косьянчич, опубликованном на сайте Евросоюза, пишет Цензор.НЕТ.

"После президентских выборов в марте и апреле украинский народ в очередной раз дал мощный мандат на проведение реформ в следующие пять лет. Теперь новая власть должна соответствовать этим ожиданиям граждан Украины", - говорится в тексте.

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По словам Косьянчич, ЕС готов к сотрудничеству с новой Радой и будущим правительством, при этом приоритетом должно быть "продвижение политической ассоциации и экономической интеграции и проведения реформ, лежащие в основе нашей Соглашения об ассоциации".

В заявлении представительницы ЕС выделен ряд первоочередных направлений реформ: поддержка верховенства права, борьба с коррупцией, энергетика и обеспечение макроэкономической стабильности.

При этом в заявлении от имени ЕС отдельно подчеркивается, что Евросоюз ожидает проведения местных выборов только в следующем году. К этому времени, по их мнению, украинская власть должна учесть проблемы нынешних выборов, включая сообщения о покупке голосов.

"Важно, чтобы украинские власти устранили недостатки на основе рекомендаций (наблюдательной миссии) БДИПЧ ОБСЕ к запланированному избирательному циклу, включая местные выборы 2020 года", - говорится в сообщении.

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