Зеленскому нужно провести перепись населения. Возможно, что это не низкая явка на выборах, а отсутствие людей, - экс-следователь ГПУ Климович

Как передает Цензор.НЕТ, об этом она написала в Фейсбуке.

Климович отметила: "Первое, что нужно сделать новой власти - это срочно назначить перепись населения. Вполне вероятно, что это не низкая явка "ленивых" избирателей в летний период, а их физическое отсутствие. Зная реальное положение дел с населением в стране, можно формировать реальный Государственный бюджет и правдиво решать все жизнеобеспечивающие проблемы людей.

Понимает ли нынешняя "зеленая" команда, что демография - это не только наука о составе и движении населения, но и фактор, который прямо и непосредственно влияет на развитие и безопасность государства?

Сколько нас осталось? Которые мы по возрасту, полу и образованию? Сколько нас трудоспособных? Какой наш трудовой потенциал?

Ответы на эти вопросы, как и проблемы демографического развития, должны стать первоочередной задачей для власти, которая заботится об интересах государства".

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