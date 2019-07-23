ЦИК обработал 88,66% протоколов: "Слуга народа" - 43,03%, "ОП-За життя" - 12,92%, "Евросолидарность" - 8,22%, "Батькивщина" -8,18%, "Голос" - 5, 97%. ИНФОГРАФИКА

Данные доступны на сайте ЦИК, сообщает Цензор.НЕТ.
По результату обработки 88,66% протоколов в Верховную раду IX созыва попадают 5 политических партий.
- "Слуга народа" получила 43,03% голосов;
- "Оппозиционная платформа - За жизнь" - 12,92%;
- "Европейская Солидарность" - 8,22%;
- "Батькивщина" - 8,18%;
- "Голос" - 5,97%.
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Партия "Радикальная партия Олега Ляшко" набрала 3,9%, "Сила и честь" - 3,8%, "Оппозиционный блок" - 3%, "Украинская стратегия Гройсмана" - 2,32%, "Партия Шария" - 2,26%, "Свобода" - 2,2%, "Гражданская позиция" - 1,06%.