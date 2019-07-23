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23.07.19 01:52

ЦИК обработал 88,66% протоколов: "Слуга народа" - 43,03%, "ОП-За життя" - 12,92%, "Евросолидарность" - 8,22%, "Батькивщина" -8,18%, "Голос" - 5, 97%. ИНФОГРАФИКА

Центральная избирательная комиссия опубликовала новые данные результата подсчета протоколов на внеочередных выборах в Верховную Раду.

выборы

Данные доступны на сайте ЦИК, сообщает Цензор.НЕТ.

По результату обработки 88,66% протоколов в Верховную раду IX созыва попадают 5 политических партий.

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Партия "Радикальная партия Олега Ляшко" набрала 3,9%, "Сила и честь" - 3,8%, "Оппозиционный блок" - 3%, "Украинская стратегия Гройсмана" - 2,32%, "Партия Шария" - 2,26%, "Свобода" - 2,2%, "Гражданская позиция" - 1,06%.

ЦИК обработал 88,66% протоколов: Слуга народа - 43,03%, ОП-За життя - 12,92%, Евросолидарность - 8,22%, Батькивщина -8,18%, Голос - 5, 97% 01

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