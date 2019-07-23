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23.07.19 17:30

ЦИК обработал 97,13% протоколов: "Слуга народа" - 43,12%, "ОП-За життя" - 13,04%, "Батькивщина"- 8,18%, "Евросолидарность" - 8,12%, "Голос" - 5,84%

Центральная избирательная комиссия опубликовала новые результаты подсчета протоколов на внеочередных выборах в Верховную Раду.

ЦИК обработал 97,13% протоколов: "Слуга народа" - 43,12%, "ОП-За життя" - 13,04%, "Батькивщина"- 8,18%, "Евросолидарность" - 8,12%, "Голос" - 5,84%

Данные доступны на сайте ЦИК, сообщает Цензор.НЕТ.

По результатам обработки 97,13% протоколов в Верховную Раду IX созыва попадают 5 политических партий.

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Партия "Радикальная партия Олега Ляшко" набрала 4,02%, "Сила и честь" - 3,81%, "Оппозиционный блок" - 3,04%, "Украинская стратегия Гройсмана" - 2,39%, "Партия Шария" - 2,23%, "Свобода" - 2,16%, "Гражданская позиция" - 1.05%.

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