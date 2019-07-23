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23.07.19 07:10

ЦИК обработала 92,55% протоколов: "Слуга народа" - 43,11%, "ОП-За життя" - 13.03%, "Батькивщина"- 8,18%, "Евросолидарность" - 8,15%,"Голос" - 5,87%. ИНФОГРАФИКА

Центральная избирательная комиссия опубликовала новые результаты подсчета протоколов на внеочередных выборах в Верховную Раду.

выборы

Данные доступны на сайте ЦИК, сообщает Цензор.НЕТ.

По результатам обработки 92.55% протоколов в Верховную раду IX созыва попадают 5 политических партий.

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Партия "Радикальная партия Олега Ляшко" набрала 4,0%, "Сила и честь" - 3,8%, "Оппозиционный блок" - 3,07%, "Украинская стратегия Гройсмана" - 2,32%, "Партия Шария" - 2,24%, "Свобода" - 2,17%, "Гражданская позиция" - 1.05%.

ЦИК обработала 92,55% протоколов: Слуга народа - 43,11%, ОП-За життя - 13.03%, Батькивщина- 8,18%, Евросолидарность - 8,15%,Голос - 5,87% 01

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