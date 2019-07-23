ЦИК обработала 95,01% протоколов: "Слуга народа" - 43,13%, "ОП-За життя" - 13,06%, "Батькивщина"- 8,18%, "Евросолидарность" - 8,12%,"Голос" - 5,84%

Данные доступны на сайте ЦИК, сообщает Цензор.НЕТ.
По результатам обработки 95.01% протоколов в Верховную раду IX созыва попадают 5 политических партий.
- "Слуга народа" получила 43.13% голосов;
- "Оппозиционная платформа - За жизнь" - 13.06%;
- "Батькивщина" - 8,18%;
- "Европейская Солидарность" - 8.12%;
- "Голос" - 5.84%.
Партия "Радикальная партия Олега Ляшко" набрала 4,01%, "Сила и честь" - 3,8%, "Оппозиционный блок" - 3,06%, "Украинская стратегия Гройсмана" - 2,36%, "Партия Шария" - 2,24%, "Свобода" - 2,16%, "Гражданская позиция" - 1.05%.