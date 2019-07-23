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23.07.19 07:58

Было бы корректно предоставить должность вице-спикера ВР оппозиции. Но пусть они между собой определят, какая они оппозиция, - Разумков

Глава партии "Слуга народа" Дмитрий Разумков считает, что перед распределением тех или иных должностей в руководстве новой Верховной Рады партии должны сначала конкретно определиться со своим, в том числе, оппозиционным статусом.

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Как информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Интерфакс-Украина, об этом он сообщил в эфире программы "Свобода слова" на ICTV в понедельник.

"Если мы говорим о президиуме Верховной Рады, то естественно я надеюсь, что там будут представители нашей политической силы. Если мы говорим о других местах, то мне кажется, что было бы корректно, чтобы эту должность заняли представители оппозиции. Но у нас как-то так в истории государства происходит, что у нас несколько оппозиций. Пусть они между собой определятся, какая они оппозиция", - сказал он. 

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Разумков отметил, что в Украине "некоторые, с одной стороны, совсем противоположные политические силы синхронно ездят в Европу, и иногда складывается впечатление, что у нас там происходит, знаете, "широкая коалиция", которая на эфирах очень сильно критикует друг друга, а после этого, вне эфиров, неплохо общается и, наверное, делит какие-то должности".

Он также высказал свое личное мнение, что вице-спикером Верховной Рады должен быть человек, который будет работать, независимо от нахождения в оппозиции, на интересы Украины.

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