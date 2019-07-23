Зеленский уволил еще семерых глав РГА

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщает пресс-служба Президента.
В документах указано, что увольнение глав РГА связано с окончанием срока полномочий предыдущего президента Украины.
Так, Президент уволил:
- В.Сукача с должности председателя Каменец-Подольской РГА Хмельницкой области (№235/2019-рп);
- В.Зубрицкого с должности председателя Стрыйской РГА Львовской области (№234/2019-рп);
- А.Иванова с должности председателя Троицкой РГА Луганской области (№233/2019-рп);
- В.Сергиенко с должности председателя Новоайдарской РГА Луганской области (№232/2019-рп);
- И.Дзюбу с должности председателя Марковской РГА Луганской области (№231/2019-рп);
- Н.Чехуту с должности председателя Кременской РГА Луганской области (№230/2019-рп);
- С.Иванюченко с должности председателя Белокуракинской РГА Луганской области (№229/2019-рп).
Напомним, 9 июля Зеленский уволил 71 главу райадминистраций по всей стране.