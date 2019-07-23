Зеленский уволил еще семерых глав РГА

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщает пресс-служба Президента.

В документах указано, что увольнение глав РГА связано с окончанием срока полномочий предыдущего президента Украины.

Так, Президент уволил:

- В.Сукача с должности председателя Каменец-Подольской РГА Хмельницкой области (№235/2019-рп);

- В.Зубрицкого с должности председателя Стрыйской РГА Львовской области (№234/2019-рп);

- А.Иванова с должности председателя Троицкой РГА Луганской области (№233/2019-рп);

- В.Сергиенко с должности председателя Новоайдарской РГА Луганской области (№232/2019-рп);

- И.Дзюбу с должности председателя Марковской РГА Луганской области (№231/2019-рп);

- Н.Чехуту с должности председателя Кременской РГА Луганской области (№230/2019-рп);

- С.Иванюченко с должности председателя Белокуракинской РГА Луганской области (№229/2019-рп).

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Напомним, 9 июля Зеленский уволил 71 главу райадминистраций по всей стране.