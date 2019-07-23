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23.07.19 08:59

Ягланд поздравил Зеленского и его партию "Слуга народа" с победой на досрочных выборах в Раду

Генеральный секретарь Совета Европы Турбьерн Ягланд поздравил Владимира Зеленского и его партию "Слуга народа" с победой на досрочных выборах в парламент.

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Как информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Интерфакс-Украина, об этом он написал на своей странице в соцсети.

"Браво президенту Зеленскому и его партии "Слуга народа". Выборы создают новую надежду для Украины. Не коррумпированные институты, которым люди могут доверять, - это путь к суверенному украинскому государству", - написал Ягланд.

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Ягланд поздравил Зеленского и его партию Слуга народа с победой на досрочных выборах в Раду 01

Напомним, по состоянию на утро 23 июля ЦИК обработала 92,55% протоколов на внеочередных выборах в Верховную Раду. Таким образом, в Раду проходят пять партий:  "Слуга народа" - 43,11%, "ОП-За життя" - 13.03%, "Батькивщина"  - 8,18%, "Евросолидарность" - 8,15%,"Голос" - 5,87%

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