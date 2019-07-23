Причиной аварии на атомной подлодке "Лошарик" стало "импортозамещение" украинских аккумуляторов на некачественные российские, - "Коммерсант"

По данным близкого к расследованию катастрофы источника "Ъ", вечером 1 июля гидронавты завершали контрольный выход АС-31 перед предстоящим выполнением боевого задания, передает Цензор.НЕТ.

По окончании контрольного выхода лодка-носитель вместе с АС-31 должны были вернуться на базу, но во время стыковки станции с лодкой-носителем на борту АС-31 в аккумуляторном отсеке появился дым.

"К сожалению, никто не может рассказать, как развивался пожар на АС-31, так как все находившиеся на борту погибли. Возможно, проблемы возникли в электросистеме АС-31, которая использует токи силой до 1000 ампер, и даже небольшой дефект кабелей, по мнению специалиста, мог привести к их разогреву с последующим оплавлением изоляции", - пишет российское издание.

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"Уже в доке, разбираясь с инцидентом, эксперты установили, что взорвалась аккумуляторная батарея. Как пояснили "Ъ" близкие к техническому расследованию специалисты, взрыв был очень мощным. Аккумулятор, очевидно, стал и источником нарастающего объемного горения. Чтобы выяснить причину воспламенения и взрыва батареи, проводятся десятки экспертиз. Как поясняют специалисты, комиссией рассматриваются три традиционные в расследовании любой техногенной катастрофы версии — отказ техники, ошибка экипажа и злонамеренное воздействие. Было установлено, что глубоководные станции типа АС-31 долгое время комплектовались серебряно-цинковыми аккумуляторами, которые производились в Украине. После осложнения отношений с этой страной аккумуляторы АС-31, находящейся на гарантийном обслуживании завода-производителя, заменили на российские литий-ионные батареи. В качестве производителя и поставщика аккумуляторов для глубоководных аппаратов было выбран санкт-петербургский завод ОАО "Аккумуляторная компания "Ригель"". Как сказано на сайте компании, "Ригель", основанный в 1897 году, является старейшим профильным предприятием в России, которое сегодня выступает "передовым разработчиком и производителем аккумуляторов", используемых в том числе для нужд глубоководного флота", - отмечает российское издание.

"Изучая сопроводительную документацию к продукции "Ригеля", эксперты, по данным источников "Ъ", обнаружили помимо прочего сертификаты, свидетельствующие о том, что переданные флоту батареи прошли испытания на взрывобезопасность. Сейчас выясняется, кто и каким образом испытывал изделия и почему при этом не присутствовали представители заказчика — Минобороны. Представители завода, к которым "Ъ" обратился за разъяснениями, от комментариев воздержались. Между тем, по мнению специалистов, к трагедии могли привести не только конструктивные или технологические дефекты аккумуляторов, но и экстремальные режимы работы батареи. Так, например, оплавление изоляции токоведущих шин и возникающие в связи с этим короткие замыкания в сети могли вызвать непредсказуемые сбои в энергосистеме станции и регулирующей ее автоматике. Нельзя исключать, что именно короткие замыкания привели к перезаряду батареи или подаче на ее клеммы токов с нештатными параметрами. Отмечается также, что в истории подводного флота еще не было случаев подачи фреона в отсек с литий-ионными батареями. До сих пор с помощью системы ЛОХ (лодочная, объемная, химическая) тушили только объемные пожары в отсеках, а случаев возгорания серебряно-цинковых аккумуляторов вообще не было", - добавляет российское издание.

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"Наконец, некоторые участники расследования вообще сомневаются в том, что химические реакции в литий-ионных элементах вызвали столь значительный взрыв. Собеседники "Ъ" утверждают, что хотя террористическая версия трагедии и не рассматривается специалистами в качестве приоритетной, несколько предоставленных "Ригелем" для испытаний аккумуляторов уже были взорваны на полигоне тротиловыми шашками. Теперь экспертам предстоит сравнить обломки изделий, разрушенных на тестах и в реальной жизни", - отмечает российское издание.