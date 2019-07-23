Луценко передал дело "Ощадбанка" Нацполиции: НАБУ и САП выразили протест

Об этом говорится в совместном заявлении НАБУ и САП, информирует Цензор.НЕТ.

"Изменение подследственности по делу завладения $20 млн государственного Ощадбанка, в рамках которого детективы НАБУ и прокуроры САП сообщили о подозрении 12 лицам, за следователями Нацполиции Украины недопустимо и прямо нарушает требования УПК Украины", - написано в заявлении.

В НАБУ и САП также отмечают, что решение генпрокурор принял "по непонятным основаниям без истребования и изучения материалов уголовного производства". Кроме того, они считают, что это решение ставит под угрозу возможность привлечения должностных лиц к уголовной ответственности.

"Даже в случае, если Нацполиция завершит расследование, суд может вернуть обвинительный акт прокурора как не отвечающий требованиям УПК об определении подследственности", - подчеркивают в заявлении.

НАБУ и САП призывают Луценко как можно скорее принять процессуальное решение, которое вернет уголовное производство детективам и определить подследственность за НАБУ, как это и предусмотрено законодательством Украины.

Напомним, с мая 2016 года НАБУ и САП вели досудебное расследование в деле о хищении $20 млн из Ощадбанка. По данным следствия, в 2013-2015 годах служебные лица частных предприятий, входивших в группу "Креатив", в сговоре с должностными лицами Ощадбанка, подделали документы и незаконно получили в госбанке кредит на $20 млн якобы на покупку семян подсолнечника. После получения деньги вывели за границу на счета подконтрольных компаний, зарегистрированных в Белизе и Швейцарии. Позже на эти деньги приобрели недвижимость.

Осенью 2018 года глава САП Холодницкий сообщил, что суд арестовал с возможностью внесения залога 10 подозреваемых в деле о хищении $20 млн у "Ощадбанка".

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