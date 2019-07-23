"Слишком много всяких жуликов залезло во власть, чтобы там харчеваться", - Филатов объяснил, почему выступает за досрочные местные выборы

Об этом Филатов написал на своей странице в Фейсбуке, передает Цензор.НЕТ.

"Что это было?", - спрашивают многие. Теперь, после вчерашнего вечернего заявления лидера партии "Слуга Народа" Дмитрия Разумкова о том, что выборы в местные органы власти все-таки пройдут в 2020, а не в этом году, я могу рассказать, что это было. Да, действительно, я считаю, что выборы мэров и в местные советы нужно провести досрочно. Как человек, который тысячу раз говорил публично, что власть - это тяжёлый крест, а не путь для личного обогащения и за кресло своё никогда не держался, то я не боюсь вообще никаких выборов: ни срочных, ни досрочных, ни сверхсрочных, ни сверхурочных. У нас уже есть в стране специалисты по досрочным выборам, поэтому они могут придумывать все что угодно, благо с креативом и фантазией у них все хорошо", - заявил он.

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"Почему в стране нужно перезагрузить систему местного самоуправления, в том числе путём выборов? Да потому, что уж слишком много всяких жуликов залезло во власть, чтобы там харчеваться. Города, полисы, ещё со времен Древней Греции - это про борьбу кланов. В основном, конечно, за деньги. Несмотря на то, что Днепр стабильно занимает который год первые места во всевозможных рейтингах "прозрачности, открытости, антикоррупционности, etc.", а я выгоняю своих подчинённых с работы и пишу пачками заявления в прокуратуру, все равно "крадють". Особенно депутаты. Это уже даже стало скорее экзистенциальной проблемой нашего народа", - пояснил Филатов.

"Однако, поверьте, что перевыборы для меня не самоцель. Увы, но, как и в первом случае, когда я выступал на форуме Порошенко с программными вещами, так и сейчас, никто снова так и не уловил суть вещей. Как обычно, суть вещей в нашей стране никому неинтересна... Тогда орали: "Пришёл Петю выдвигать на новый срок", сейчас кричат: "Решил Вове помочь узурпировать власть". А я же, ребята, тут не про Петю с Вовой. А про Кодекс местного самоуправления. Перестаньте грабить города перед каждым принятием госбюджета. Отдайте громадам экологический контроль. Именно мы дышим всякой дрянью, а не чиновники из Киева, торгующие квотами на выбросы. Создайте муниципальную полицию общественного порядка, подчиняющуюся местным властям, как во всем цивилизованном мире. Разберитесь, наконец, с игровыми залами, заполонившими наши города. Или запретите вообще или разрешите. Но нельзя стричь годами с этого бабки и сидеть делать вид, что этой проблемы не существует! Создайте институт мировых судей, которые будут решать споры "за межу". Этих судей должны выбирать сами люди! Отдайте городам возможность администрировать собственные налоги. ГФС не хочет этим заниматься. Сократите количество депутатов - дармоедов. Например, в городе Портленд, штата Орегон на миллион человек и бюджет в миллиарды долларов - всего 5 депутатов. Пять!!! А не 64, как в Днепре", - констатировал Филатов.

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"У вас теперь абсолютная власть. И абсолютная ответственность. За все: войну, бедность, тарифы, несправедливость. Работайте, а не угрожайте другим перевыборами или пилите в фейсбуках селфачи. Работайте. Давайте, арбайтен. И примите Кодекс о местном самоуправлении. Примите Кодекс о местном самоуправлении. Примите Кодекс о местном самоуправлении. Я буду теперь талдычить об этом каждый день", - резюмировал он.



