"Слуга народа" в случае получения более 226 голосов может не объединяться с другими партиями, поскольку имеет все права коалиции, - Магера

Как сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на LB.ua, об этом заявил бывший член Центральной избирательной комиссии Андрей Магера.
"В новом парламенте не может быть создана коалиция. Поскольку фракция "Слуга народа", в случае получения большинства депутатов парламента, имеет права коалиции. Поэтому не может создавать коалицию с другими фракциями", - заявил Магера, ссылаясь на 83 статью Конституции Украины.
По словам Магеры, такая же ситуация в истории Украины была в 1990 году, когда большинство парламента сформировала так называемая "Группа 239" - коммунистическая фракция I созыва.
"И прекратить полномочия нового созыва парламента нельзя в течении года", - добавил он.
"У "Слуги народа" нет другого варианта: или они предлагают кандидатуру премьер-министра и формируют новый Кабмин, или продолжает работать правительство Гройсмана", - сказал он, добавив, что коалиционного соглашения также не нужно в новой Верховной Раде.
Напомним, 21 июля состоялись внеочередные выборы в Верховную Раду.