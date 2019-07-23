"Слуга народа" в случае получения более 226 голосов может не объединяться с другими партиями, поскольку имеет все права коалиции, - Магера

Как сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на LB.ua, об этом заявил бывший член Центральной избирательной комиссии Андрей Магера.

"В новом парламенте не может быть создана коалиция. Поскольку фракция "Слуга народа", в случае получения большинства депутатов парламента, имеет права коалиции. Поэтому не может создавать коалицию с другими фракциями", - заявил Магера, ссылаясь на 83 статью Конституции Украины.

По словам Магеры, такая же ситуация в истории Украины была в 1990 году, когда большинство парламента сформировала так называемая "Группа 239" - коммунистическая фракция I созыва.

"И прекратить полномочия нового созыва парламента нельзя в течении года", - добавил он.

"У "Слуги народа" нет другого варианта: или они предлагают кандидатуру премьер-министра и формируют новый Кабмин, или продолжает работать правительство Гройсмана", - сказал он, добавив, что коалиционного соглашения также не нужно в новой Верховной Раде.

Напомним, 21 июля состоялись внеочередные выборы в Верховную Раду.

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