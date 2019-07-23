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23.07.19 10:49

По 207 округу на Черниговщине побеждает самовыдвиженец Рыбаков

Сейчас идет активный процесс подведения итогов. По состоянию на 10:30 23 июля ЦИК обработала уже более 93% протоколов.

В одномандатных округах Черниговщины ситуация выглядит так.

По 207 округу на Черниговщине побеждает самовыдвиженец Рыбаков 01

По 205 округу уверенно лидирует Олег Семинский, по 206 - Антон Поляков.

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По 207 округу на Черниговщине побеждает самовыдвиженец Рыбаков 02
По 207 округу на Черниговщине побеждает самовыдвиженец Рыбаков 03

Интересным оказался округ № 207, пишет местное издание cheline.com.ua. По данным ЦИК (по состоянию на 10:30) победу здесь одерживает самовыдвиженец Игорь Рыбаков.

По 207 округу на Черниговщине побеждает самовыдвиженец Рыбаков 04

Согласно данным экзитпола, который проводили в 207 округе, Игорь Рыбаков побеждает с показателем 27,9% голосов избирателей. Об этом сообщает пресс-служба социологической компании "Socio Tendence".

Вторым идет Максим Зуев с показателем 25,4% и на третьем месте - бывший народный депутат от этого округа Анатолий Евлахов (21,3% голосов).

В 208 округе победу уверенно с колоссальным отрывом получает самовыдвиженец Валерий Давиденко. На втором месте - Антон Панченко.

По 207 округу на Черниговщине побеждает самовыдвиженец Рыбаков 05

В 209 округе с лидирует Валерий Зуб. На втором месте - Александр Кодола.

По 207 округу на Черниговщине побеждает самовыдвиженец Рыбаков 06

210 округ - тройка лидеров - Сергей Коровченко, Борис Приходько и Дмитрий Пахомов.

По 207 округу на Черниговщине побеждает самовыдвиженец Рыбаков 07

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