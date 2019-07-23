Зеленский провел телефонный разговор с президентом Литвы Науседой: обсудили сотрудничество в ЕС и НАТО

Об этом он написал на своей странице в Twitter, информирует Цензор.НЕТ.

"Состоялся телефонный разговор с Президентом Украини Владимиром Зеленским, поздравил его с победой на выборах и пожелал работать ответственно на благо своего народа и страны. Мы обсудили двусторонние отношения, региональную безопасность и успешное литовско-украинское сотрудничество в ЕС и НАТО", - пишет Науседа.

Напомним, в мае этого года Президент Украины Владимир Зеленский провел телефонный разговор с новоизбранным Президентом Литовской Республики Гитанасом Науседой и поздравил его с убедительной победой на выборах.

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