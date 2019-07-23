Варшава надеется, что новое правительство Украины продолжит курс в ЕС и НАТО, - МИД Польши

Об этом говорится в официальном заявлении МИД Польши, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ.
"Польша с удовлетворением восприняла спокойное течение досрочных парламентских выборов в Украине 21 июля, которые состоялись в соответствии с международными избирательными стандартами", - говорится в заявлении польского внешнеполитического ведомства.
В то же время, в Варшаве приняли к сведению замечания, которые содержались в предыдущем рапорте миссии ОБСЕ/БДИПЧ.
В МИД Польши ожидают, что в результате выборов будет создано стабильное большинство в Верховной Раде Украины и новое правительство, которое вместе с Президентом Владимиром Зеленским ускорит процесс необходимых реформ и будет стремиться к углублению отношений с ЕС и НАТО.
"Польша неизменно поддерживает европейские и евроатлантические амбиции Украины, усилия по модернизации, а также поддерживает независимость, суверенитет и территориальную целостность Украины, учитывая агрессивные действия со стороны России", - подчеркивается в заявлении МИД Польши.
В ней выражается надежда на развитие конструктивного сотрудничества с новой украинской властью.