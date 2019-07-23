Лукашенко - ЕС: У нас есть общая беда - Украина

Как информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу президента Беларуси, об этом он заявил 22 июля на встрече с главой представительства ЕС в Беларуси Андреа Викторин.

"У нас есть с вами общая проблема, можно сказать, беда - Украина. Я очень хорошо знаю украинский народ и все то, что сегодня происходит в Украине, этот народ того не заслужил. Прошли президентские, парламентские выборы, важный вопрос так или иначе там решен - вопрос власти. В свое время Европейский союз дал много обнадеживающих сигналов для этой братской для нас страны и братского для нас народа. Я бы вас очень просил оказать всяческое содействие стабилизации ситуации в Украине", - сказал Лукашенко.

Президент Беларуси подчеркнул, что рассчитывает на это не только потому, что лично сопереживает украинскому народу.

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"Дело в том, что эта проблема наша с вами - мы, украинцы и вы живем в одном регионе. Этот нарыв, эту головную боль для Европейского союза надо как можно быстрее устранить. Поэтому я убедительно прошу вас, как бы ни было сложно вам сейчас, уезжая в другую страну, передать этот сигнал Европейскому союзу: Украина нуждается в поддержке", - подчеркнул глава белорусского государства.

По мнению Лукашенко, ЕС несет полную ответственность за происходящие в Украине события, ведь он в свое время предложил ей альтернативу - пойти на сближение с Европой.

"Украина пошла и ориентируется на Европу, наверное, сейчас больше, чем на Россию, Беларусь, ЕАЭС. Европейский союз сказал А, должен сказать Б, если говорить откровенно. Надо помочь украинскому народу", - резюмировал он.

Лукашенко также отметил, что Беларусь готова к усилению политического диалога с Европейским союзом.