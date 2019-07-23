ЦИК приняла протоколы с "мокрыми" печатями от первых четырех ОИК

Сведения протоколов были объявлены представителями соответствующих ОИК на заседании Центризбиркома, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Укринформ".
ЦИК, в частности, приняла протоколы от окружных избирательных комиссий 45-го и 51-го (Донецкая область), 213-го (г. Киев) и 37-го (Днепропетровская область) избирательных округов.
Принимать протоколы Центризбирком будет в режиме непрерывного заседания.
Всего в Украине созданы 199 избирательных округов и зарубежный избирательный округ.
Как сообщалось, в воскресенье, 21 июля в Украине состоялись внеочередные парламентские выборы. По состоянию на утро вторника Центральная избирательная комиссия обработала 92.55% электронных протоколов по итогам голосования в многомандатном общегосударственном избирательном округе на внеочередных выборах народных депутатов Украины. Согласно этим результатам, за партию "Слуга народа" проголосовали 43.11% избирателей, "Оппозиционная платформа - За жизнь" набирает 13.03%, ВО "Батьківщина" - 8.18%, "Европейская солидарность" - 8.15%, "Голос" - 5.87%. Остальные партии не проходят в Верховную Раду.