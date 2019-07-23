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23.07.19 12:37

ЦИК приняла протоколы с "мокрыми" печатями от первых четырех ОИК

Центральная избирательная комиссия приняла на обработку оригиналы протоколов об итогах голосования на внеочередных выборах народных депутатов Украины от первых четырех окружных избирательных комиссий.

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Сведения протоколов были объявлены представителями соответствующих ОИК на заседании Центризбиркома, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Укринформ".

ЦИК, в частности, приняла протоколы от окружных избирательных комиссий 45-го и 51-го (Донецкая область), 213-го (г. Киев) и 37-го (Днепропетровская область) избирательных округов.

Принимать протоколы Центризбирком будет в режиме непрерывного заседания.

Всего в Украине созданы 199 избирательных округов и зарубежный избирательный округ.

Читайте на "Цензор.НЕТ": ЦИК обработала 92,55% протоколов: "Слуга народа" - 43,11%, "ОП-За життя" - 13.03%, "Батькивщина"- 8,18%, "Евросолидарность" - 8,15%,"Голос" - 5,87%. ИНФОГРАФИКА

Как сообщалось, в воскресенье, 21 июля в Украине состоялись внеочередные парламентские выборы. По состоянию на утро вторника Центральная избирательная комиссия обработала 92.55% электронных протоколов по итогам голосования в многомандатном общегосударственном избирательном округе на внеочередных выборах народных депутатов Украины. Согласно этим результатам, за партию "Слуга народа" проголосовали 43.11% избирателей, "Оппозиционная платформа - За жизнь" набирает 13.03%, ВО "Батьківщина" - 8.18%, "Европейская солидарность" - 8.15%, "Голос" - 5.87%. Остальные партии не проходят в Верховную Раду.

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