Закон о столице один из приоритетных для "Слуги народа". Паспорт законопроекта уже готов, детали будут обсуждаться в ближайшее время, - Ткаченко

Об этом сказал кандидат в нардепы от этой партии, гендиректор "1+1" Александр Ткаченко на пресс-конференции, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на "ГОРДОН".



"Мы с коллегами это обсуждали. Одним из приоритетных законов, который "Слуга народа" собирается вносить в парламент, будет именно закон о столице. Там все эти пункты по перераспределению полномочий и делегированию их в районы, о том, как будет формироваться власть в Киеве, есть. Паспорт этого законопроекта уже готов, детали будут обсуждаться в ближайшее время", – сказал Ткаченко.

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Напомним, в 2003 году Конституционный Суд Украины решил, что КГГА должно возглавлять только лицо, которое было избрано городским головой. В ноябре 2010 года беглый экс-президент Украины Виктор Янукович разделил эти должности, в результате чего мэра Леонида Черновецкого на посту главы горадминистрации сменил Александр Попов. В 2014 году, после победы Виталия Кличко на выборах городского головы Киева, пятый президент Петр Порошенко назначил его главой КГГА. 10 июля в ходе встречи с Кличко президент Украины Владимир Зеленский, по словам мэра Киева, подтвердил намерения разделить полномочия избранного киевлянами мэра и главы Киевской городской государственной администрации. Мэр предложил провести в Киеве досрочные выборы.