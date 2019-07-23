США предоставят украинским пограничникам два катера

Об этом сказал на международной конференции в Киеве советник по программе экспертного контроля и безопасности границ посольства США Кевин Кильер, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Укринформ".

"Мы работаем с украинской стороной в вопросах охраны морских границ и выявили потребность в развитии не только инфраструктуры морских подразделений, но и необходимость обновления флота. Поэтому было принято решение о предоставлении морской охране пограничной службы двух катеров, которые будут обслуживать 25 человек", - сказал он.

В свою очередь, временный поверенный в делах США в Украине Уильям Тейлор отметил, что США продолжат предоставлять помощь Украине в связи с агрессией Российской Федерации, в том числе на море. Он отметил, что безопасность в Азовском и Черном морях Украины - важный вопрос безопасности не только для Украины, но и для всего мира. США понимает, что Украина страдает от Российской Федерации в результате преграды свободы судоходства.

"Украина - это ворота между Востоком и Европой, поэтому мы должны помогать Украине", - сказал он.

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