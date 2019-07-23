"Необходимо сохранить Министерство молодежи и спорта и не допустить его сокращения", - Жданов

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу ММСУ.

"Моя просьба и рекомендация к новой власти - необходимо сохранить Министерство молодежи и спорта и не допустить его сокращения", - заявил Жданов.

"Следует продолжить все те позитивные шаги, которые нам удалось сделать за последние 5 лет: новые конкурсы и возможности для молодежи, мероприятия национально-патриотического воспитания, повышение призовых и зарплат спортсменам и тренерам, закупка современного спортивного оборудования, программы восстановления и развития спортивной инфраструктуры", - добавил Жданов.

По его словам, функционирование Минспорта как отдельного и самостоятельного органа исполнительной власти является очень важным для молодежной среды и национальных сборных команд, которые прославляют Украину на международной арене.

"Министерства молодежи и спорта в различных конфигурациях - существуют практически в каждой стране Европы в т.ч. входящих в Евросоюз. Например, в соседней Польше есть Министерство спорта и туризма. Во Франции многие десятилетия функционирует Министерство молодежи и спорта. Молодежь и спорт должны оставаться отдельными приоритетным направлением государственной политики в Украине", - подчеркнул глава министерства.

Напомним, ранее Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что поддерживает идею объединения Министерства культуры, Министерства информационной политики и Министерство молодёжи и спорта Украины, которую раньше озвучивали представители его команды.

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