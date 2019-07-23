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23.07.19 13:38

Враг обустраивает дополнительные артиллерийские огневые позиции вблизи линии соприкосновения на Донбассе, - Минобороны

Командование российских оккупационных войск повышает готовность к применению артиллерии соединений и частей 1 (Донецк) и 2 (Луганск) АК ВС РФ.

разведка

Как информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу Минобороны, об этом сообщил спикер ведомства полковник Дмитрий Гуцуляк на традиционном брифинге.

Так, по данным ГУР, с 22 июля с.г. оккупанты активизировали подготовку артиллерийских подразделений, в т.ч. по сокращению сроков их выдвижения на передовую из районов сосредоточения. При этом, возросла интенсивность работ по оборудованию дополнительных артиллерийских огневых позиций вблизи линии соприкосновения.

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В то же время, по сообщению украинской разведки, в подконтрольных противнику средствах массовой информации выросло количество искаженных и ложных сообщений об агрессивности намерений командования операции Объединенных сил.

"Таким образом противник заблаговременно готовит оправдание возможных провокационных обстрелов позиций украинских подразделений", - сообщил Гуцуляк.

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